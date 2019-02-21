الحسن تمنع إطلاق الحمام بمحيط المطار.. وقرار عن محاولات الإنتحار!

أعطت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعليماتها الى محافظة جبل لبنان والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على كتاب من جهاز امن المطار للتشدد في منع تربية واطلاق الحمام في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والتنسيق مع الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان من اجل مكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة، وذلك حفاظا على السلامة العامة وسلامة الطيران المدني.



من جهة ثانية، احالت الوزيرة الحسن الى وزارة الصحة كتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي “يطلب من كل قطعات قوى الامن المعنية بضرورة التعامل مع من يحاول الانتحار على انه انسان مضطرب نفسيا وبحاجة للمعالجة ويستوجب متابعته صحيا من قبل اخصائيين نفسيين”.

وأورد كتاب المدير العام انه “يطلب الى قطعات قوى الامن الداخلي المعنية عند تلقيها بلاغا او اخبارا او عند التحقق من وجود محاولات انتحار، الاستعانة والتنسيق مع عناصر الدفاع المدني او مع متخصصين مدنيين مدربين لهم الخبرة في هذا المجال، وخصوصا الاتصال بجمعية EMBRACE على الرقم 1563 باعتباره الخط الساخن للوقاية من الانتحار والمعتمد من قبل وزارة الصحة العامة”.