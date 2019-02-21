الضباب يتشكل على المرتفعات.. أمطار وثلوج وجليد في هذه الأيام!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1400 متر وما فوق، خاصة في المناطق الداخلية، كما من المتوقع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو الـ1300 متر يوم السبت.



وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1400 متر وما فوق خاصة في المناطق الداخلية.

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع 1400 متر وما فوق خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية خلال النهار. تنحسر الأمطار خلال الليل ويتوقع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو الـ1300 متر.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الارز من -2 الى 7 درجات، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 578,1 ملم 905,1 ملم 630,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 422,3 ملم 773,2 ملم 615,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 420,3 ملم 742,0 ملم 440,0 ملم

صور 0,2 ملم / ملم 691,2 ملم / ملم

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و75 %

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء 16 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة غروب الشمس: 17,28