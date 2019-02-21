توسعة مطار بيروت.. وشبكة طرقات بمواصفات عالمية!

عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس اليوم اجتماعا موسعا مع مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري فادي فواز، المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس إيلي حلو، مدير شركة دار الهندسة المكلف الإشراف على توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، مروان قبرصلي وفريق عمله، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.



وبحث المجتمعون في الأعمال التوسعية والتحسينية لمطار رفيق الحريري الدولي لرفع قدرته الاستيعابية، تسهيلا لحركة المغادرين والوافدين، اضافة الى المشاريع التي هي قيد التنفيذ.

وتم البحث في خطة لإدارة وتأهيل وصيانة الطرق في لبنان وكيفية تفعيلها وفقا للمواصفات العالمية، بالتنسيق بين وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار في ما يعود للمشاريع التي يتم اعداد دراسات بشأنها لأجل تأهيلها وصيانتها بالشكل المناسب وتأمين كل عوامل السلامة العامة، ولا سيما الطرق الدولية التي سوف تعطى أولية في أعمال الصيانة والتأهيل والإنارة.

وأكد فنيانوس للمجتمعين أنه “يجب وضع خطوات عملية ضمن خطة متكاملة لإدارة وصيانة شبكة الطرق لتحسين واقعها وصيانتها وتأهيلها من خلال معايير وأسس علمية مطابقة للمواصفات العالمية، وإعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة لهذه الطرق لتأمين السلامة العامة”.