قرار مفاجئ.. وزيرة الداخلية ستمنع هذه السيارات في لبنان!

أفادت إذاعة “جرس سكوب” أنّ وزيرة الداخلية ريا الحسن تتجه لاتخاذ قرار بمنع السيارات العاملة على المازوت على جميع الأراضي اللبنانية.

ونقلت الإذاعة عن قناة MTV أنّ هذا القرار سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر آذار، وسوف تكلف الوزيرة وحدات أمنية بأن تطبقه.

من جانبه، كتب أحمد الحسن في “سفير الشمال”: “من بين القرارات الوزارية التي احدثت بلبلة وضجة كبيرة قرار الحسن بشأن إزالة البسطات والاكشاك على الطرقات وبشأن الهجمة الكبيرة على اصحاب الدراجات النارية واصحاب الشاحنات ووقف كل السيارات العاملة على المازوت. وايضا قرار وزيرة الطاقة ندى بستاني بشأن الايعاز لمراقبي الوزارة بالتفتيش في كل المناطق لضبط المخالفات، وغيرها من القرارات التي تطال المواطنين”.



ويقول مواطنون: “نحن مع تطبيق القوانين التي تسهل امورنا، ولكن كان من الاجدى عدم اللجوء الى الاستفزازات وخصوصا الفقراء الذين علت أصواتهم ضد هذه القرارات لا سيما في تطبيق قانون السير الذي لاقى اعتراضات كثيرة وصلت في بعض المناطق الى اشكالات وتضارب”.

ويضيف هؤلاء: نحن ننتظر اصلاحات داخلية والبدء بمحاربة الفساد من رأس الهرم وصولا الى القاعدة، لأن الخوف اليوم هو من فلتان امني قد يشهده الشارع بسبب بعض القرارات التي تستهدف لقمة الفقير، خصوصا ان الاوضاع لم تعد تحتمل، وكل الخوف من عدم قدرة الحكومة على القيام سريعا بالاصلاحات التي ستؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.