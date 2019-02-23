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إعلان سار الى اللبنانيين.. إقالة أي مسؤول عن حادثة وفاة عـ”أبواب المستشفيات”؟!

المصدر: وكالات 0

أعلن وزير الصحة جميل جبق أنه “لن أسمح لأي مستشفى برفض أي مريض” منبهاً “ممنوع رد أي محروم لا يحمل الأموال وسأقيل أي مدير مسؤول عن اي حادثة وفاة على ابواب المستشفيات.”

وقال بعد جولته على مستشفيات عكار: “سأعمل لفتح جناح خاص لأمراض القلب في مستشفى حلبا الحكومي وسنخصص لعكار مبلغ 7 مليار ليرة”، مشيراً الى أن “عكار هي اولوية لوزارتنا نظراً لما يعانيه المرضى هناك”.

وكان تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر والد الطفل محمد البس الذي يعاني من تضخم بالكبد والعضل والطحال وإلتهابات حادة، وهو يناشد وزير الصحةمحمد جبقالتحرك بعدما رفضت المستشفى استقبال ابنه على الرغم من امتلاكه بطاقة تخوّله الدخول لأي مستشفى متعاقد مع الوزارة.

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