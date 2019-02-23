بين وداع شباط واستقبال آذار.. خيرات “ايسلاندية” تجمعهما: رحبوا بالأمطار لأسبوع!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان المرتفع الشبه مداري الذي يغطي، حالياً، شبه الجزيرة العربية بقِيَم ضغط مرتفعة تصل الى 1021hpa، يمارس نشاطه خلال يومَي الأحد والإثنين نحو قبرص وجنوب تركيا حيث يسيطر منخفض جوّي تصل قيم ضغطه الى 1004hpa، فيُطلق الشبه مداري رياحاً جنوبية شرقية دافئة ومغبرة تتحوّل الى ناشطة اعتباراً من مساء الأحد وتشتد تدريجياً لتلامس 80/90 كلم ليلاً فوق لبنان وفلسطين والساحل السوري، وتبلغ ذروتها بين مساء الإثنين وفجر الثلاثاء لتلامس 100 كلم في الساعة، ومع اقتراب المنخفض الجوّي البارد والرّطب سوف تتدنى قيم الضغط الجوّي فوق المملكة السعودية والشرق الأوسط وتنقلب الرياح الى جنوبية غربية ناشطة وباردة، يُطلقها المرتفع الآزوري من جهة ايطاليا واليونان فيستمر الطقس العاصف والبارد طيلة اسبوع تقريباً والسبب هو “منخفض البحر الأحمر” الذي سينحرف نحو شمال مصر وسيناء.



تشير حركة هذا الضغط بحسب الأقمار الصناعية الى تمدد دائرة نشاطه نحو مصر ولبنان وفلسطين والمملكة السعودية، في حين سيغطي المنخفض الإيسلاندي غرب روسيا وشرق اوروبا بقيم متدنية 985hpa، امّا المرتفع الآزوري الذي يستقر فوق غرب اوروبا سيُقفل باب الخيرات نحو المتوسط من المغرب والحزائر واسبانيا، فتشق المنخفضات الرّطبة طريقها من خلال الدول السكاندينافية والقطب الشمالي وتتوغّل جنوباً حيث تسيطر الضغوط المنخفضة مدفوعة برياح جليدية وباردة وهي مناطق تركيا والبحر الأسود وبلغاريا واليونان والحوض الشرقي للمتوسط، فما ستشهده المنطقة في الأسبوع المقبل، لحمةً في خطوط الضغط الإيسلاندي مع خطوط منخفض البحر الأحمر، لذلك سيستمر الطقس العاصف والممطر والمثلج (1200/1300) طيلة اسبوع، تقريباً، لأن المناطق الشمالية القطبية والاسكاندينافية ستصدّر الخيرات؛ والبحر المتوسط سوف يستقبل الرطوبة التي سيدعمها التيار النفاث او Jet Stream.

طقس يوم الأحد مشمس ودافئ نسبياً، يتحوّل الى غائم بسحب مدارية مرتفعة، وستسجّل الحرارة على الساحل: 21/14

في البقاع: 15/5

الجبال 1200 متر: 14/5

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 45%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 40 و 60 كلم في الساعة تشتد مساء على الجبال الغربية وفوق الساحل اللبناني والسوري لتلامس 90 كلم في الساعة.