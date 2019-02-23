تجنبوا هذه الطرقات غداً!

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ضمن مشروع تأهيل جسر البسطة التحتا، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال فك بلاط الجسر المذكور، اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 24/2/2019.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير من محلة بشارة الخوري ومن جسر حوض الولاية باتجاه جسر البسطة.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.