حزب الله يعاقب نوّاف الموسوي

في سابقة لم تعرفها الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس النيابي، اتخذ مجلس شورى ” حزب الله “، الهيئة القيادية الأعلى للحزب، قرارًا بتجميد كل الأنشطة النيابيّة والسياسيّة والحزبيّة والإعلاميّة للنائب نواف الموسوي لمدة سنة كاملة، بحسب ما أفادت صحيفة “الأخبار” وصحف أخرى.

القرار جاء بعد الإشكال السياسيّ الذي نتج من تعليقات أدلى بها الموسوي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكن السبب الرئيسي لا يتعلق بمضمون ما قاله النائب، بحسب “الأخبار”، بل في كونه خالف قراراً تنظيمياً مركزياً يتعلق بعدة أمور، من بينها عدم التكلم في الجلسة النيابية المذكورة، ومن بينها ضبط الخطاب السياسي وعدم الإدلاء بأي موقف يسبب خرقاً لقرار الحزب بالتهدئة وتصفير المشاكل الإعلامية والسجالية مع القوى السياسية في البلاد، وذلك ربطاً بقراره الانخراط في معركة مراقبة أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، ومتابعة الملفات الإدارية والمالية العامة للدولة.

وعلمت “الأخبار” أن قيادة الحزب “اعتبرت أن الموسوي خالف القرار التنظيمي الذي حصر مداخلات نواب كتلة الوفاء للمقاومة بأربعة من الأعضاء، وحدد مسبقًا إطار الحديث وعناوينه، كذلك فإنه لم يلتزم عدم الإنجرار إلى أي مواجهة سياسيّة مع أي طرف قبل العودة إلى رئيسه المباشر، أي رئيس الكتلة”.

وفي أول تعليق له على قرار الحزب، بحسب رصد “المدن”، نشر الموسوي صورة عبر خاصّيّة “ستاتوس واتساب”، كتب فيها: “أعتذر من هذه المسيرة الإلهية، لما يمكن أن أكون قد سببته من ضرر. لكن عزائي، أنها راسخة، ثابتة، عظيمة، باقية، مستمرة، ولا يقدح فيها شأني الضئيل”.

وكان قد علّق عضو كتلة الوفاء للمقاومة على كلمة رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل خلال الجلسة قائلاً إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة.. التي تشرف كل لبنان، ولم يصل عبر الدّبابة الإسرائيلية”، ما استدعى تدخّلاً وردًّا من النائب نديم الجميل.