“شباط ما عليه رباط”.. درجات الحرارة غير متوقعة و”ريحة الصيف فيه”

كما يقول المثل “شباط الخباط إن شبط و إن لبط ريحة الصيف فيه” و”شباط ما عليه رباط”، بمعنى لا يمكنك توقع درجات الحرارة فيه نظراً الى تقلب طقسه، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد.

الطقس المتوقع في لبنان:





اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار محلية خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

يوم غد الأحد: قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح من حين لآخر.