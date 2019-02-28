موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

العاصفة “غنوى” اشتدت.. وخيراتها البيضاء مستمرّة!

المصدر: وكالات 0

اشتدت العاصفة منذ ليل الأربعاء – الخميس في منطقة الجومة في عكار، فهطلت الأمطار بغزارة مصحوبة بموجات كثيفة من البرد الذي غطى الطرقات وأعاق حركة السير، كما تدنت درجات الحرارة الى ما دون الأربع درجات على ارتفاع 500 متر وأقفلت المدارس أبوابها.

من جانبها، أعلنت مصلحة الأبحاث الزراعيّة أنّ العاصفة التي أطلقت عليها إسم “غنوى” تستمرّ اليوم الخميس، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة الى حدود 4 درجات بقاعًا و12 درجة ساحلاً.

ولفتت الى أنّ البرد سيتساقط وستشتدّ الثلوج وتتساقط ظهرًا على ارتفاع 900 متر ويُمكن أن تصل في فترة المساء الى 800 متر.

كما قالت إنّ الأمطار ستستمرّ الجمعة والسبت والأحد.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

في الرميلة.. أسماك ممزوجة بسُم “اللانيت”!

أخبار لبنان

حزب الله يعاقب نوّاف الموسوي

أخبار لبنان

لا تسلكوا طريق الاوزاعي.. هذا ما حصل صباحاً

أخبار لبنان

بين وداع شباط واستقبال آذار.. خيرات “ايسلاندية” تجمعهما: رحبوا بالأمطار…