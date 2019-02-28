العاصفة “غنوى” اشتدت.. وخيراتها البيضاء مستمرّة!

اشتدت العاصفة منذ ليل الأربعاء – الخميس في منطقة الجومة في عكار، فهطلت الأمطار بغزارة مصحوبة بموجات كثيفة من البرد الذي غطى الطرقات وأعاق حركة السير، كما تدنت درجات الحرارة الى ما دون الأربع درجات على ارتفاع 500 متر وأقفلت المدارس أبوابها.

من جانبها، أعلنت مصلحة الأبحاث الزراعيّة أنّ العاصفة التي أطلقت عليها إسم “غنوى” تستمرّ اليوم الخميس، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة الى حدود 4 درجات بقاعًا و12 درجة ساحلاً.



ولفتت الى أنّ البرد سيتساقط وستشتدّ الثلوج وتتساقط ظهرًا على ارتفاع 900 متر ويُمكن أن تصل في فترة المساء الى 800 متر.

كما قالت إنّ الأمطار ستستمرّ الجمعة والسبت والأحد.