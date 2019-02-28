بالأسماء: “الضمان” يفسخ العقود مع 6 أطباء وصيدلي

صدر عن مكتب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:

“في إطار متابعته للتحقيقات التي تجريها مديرية التفتيش الإداري والمراقبة الطبية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في المعاملات الواردة من مكتبي صور والغبيري،

وحيث تبين أن عددا من الأطباء والصيادلة قد خالفوا أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته،



وإستنادا إلى إقتراح المراقبة الطبية في الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي القرارات اللازمة التي قضت بفسخ العقود مع 6 أطباء وصيدلي وذلك على الوجه الآتي:

رقم القرار تاريخ القرار اسم الطبيب او الصيدلي نوع القرار

170 28/ 2/ 2019 د. حسن صبحي كركي فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

171 28/ 2/ 2019 د. علي حسين الرز فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

172 28/ 2/ 2019 د. أحمد محمد سليمان فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

173 28/ 2/ 2019 د. إكتمال دياب ابراهيم فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

174 28/ 2/ 2019 صيدلية حي الجامعة فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

175 28/ 2/ 2019 د. حسين اسماعيل عبد علي فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

176 28/ 2/ 2019 د. فايز علي عز الدين فسخ التعاقد اعتبارا من 4/ 3/ 2019

وحظر الدكتور كركي جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أو تصفية أو صرف أو دفع أي معاملة تقديمات صحية موقعة من المذكورين أعلاه.

وبهذه المناسبة، يحذر المدير العام كركي كلا من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي دون وجه حق تحت طائلة إتخاذ العقوبات المناسبة بحقّه والإدعاء عليه أمام القضاء المختص عند الإقتضاء”.