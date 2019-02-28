بالصور: انهيارات وقطع طرقات … اليكم أضرار “غنوى”

أدت العاصفة “غنوى” التي تضرب لبنان الى اضرار فادحة في الطرقات والممتلكات. ففي عاليه، أدت الامطار الغزيرة الى انقطاع طريق مزرعة النهر بالكامل والتي تربط بلدات الرملية، كفرحي، شوريت، وقرى الحرف في منطقة الشوف.

وكان الاهالي والحزب التقدمي الاشتراكي قد نفذوا اعتصاما في المكان قبل اسبوعين مناشدين الادارات المعنية اصلاح التشققات والانهيار الجزئي للطريق قبل انقطاع الطريق بشكل كامل.

بدورها، ناشدت دائرة عاليه الوسطى في “الحزب الديمقراطي اللبناني”، في بيان، وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير يوسف فنيانوس، لـ “اتخاذ اجراءات فورية تعالج مشكلة انهيار الطريق التي تربط قضاءي عاليه والشوف في بلدة مزرعة النهر”.

وفي بلدة البيرة عكار، أدى تساقط الامطار الغزير الى انهيار حائط دعم لطريق داخلية في بلدة البيرة حارة ال سمرا على طريق عام بلدة البيرة، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وفي حلبا، أدت الامطار الغزيرة التي هطلت ليلا وصباح اليوم، الى فيضان نهر العويك في حلبا، حيث اجتاحت المياه طرق سهل حلبا، ابتداء من طريق شركة كهرباء حلبا، وصولا الى الملعب الرياضي، بالاضافة الى الطرق الداخلية في السهل، ما أدى الى تضرر الاراضي الزراعية والى دخول المياه الى المنازل.

وفي حامات البترون، تكرّر المشهد على المسلك الغربي للأوتوستراد بعد نفق حامات بإتجاه البترون، حيث شهد جرّاء العاصفة التي تضرب لبنان، انهيارات صخرية وترابية من جبل مار الياس المحاذي للاوتوستراد ضمن الجزء المقفل.

إشارة الى أنّ المسلك هذا كان يشهد اعمال صيانة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.

وفي الجومة عكار، اشتدت العاصفة منذ الليل، فهطلت الأمطار بغزارة مصحوبة بموجات كثيفة من البرد الذي غطى الطرقات واعاق حركة السير، كما تدنت درجات الحرارة الى ما دون الأربع درجات على ارتفاع 500 متر واقفلت المدارس ابوابها.