تلفزيون لبنان إلى الواجهة من جديد

في ظل التدهور الحاصل في تلفزيون لبنان، إداريًا وفنيًا، وبعد فشل وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي في التوصل إلى إقرار الصيغة التي أعتمدها عبر وزارة شؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، بفعل إصرار رئيس الجمهورية على إعتبار هذه الآلية مخالفة للقانون، بإعتبار أن تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان لا يخضع للآلية التي تُعتمد في سائر التعيينات الإدارية، يعود الملف من جديد إلى الواجهة، خصوصًا أن الرئيس عون سبق له أن رشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة شخصية إعلامية، يتردّد أنها الإعلامية داليا داغر، التي يبدو أن حظوظها متقدمة على غيرها، عندما يُطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.



يذكر أن الأسماء التي كانت مؤهلة لعضوية مجلس الإدارة، كانت محل إجماع من قبل الأطراف السياسية، وهم خمسة أعضاء مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهم: عن الموارنة جاك واكيم، وعن الدروز رامي الريس، وعن الشيعة عبد الغني طليس، وعن الروم الأرثوذكس فؤاد رفيق خوري، وعن السنة سمير منصور، فيما تؤول رئاسة المجلس إلى كاثوليكي.

وفي رأي أوساط إعلامية متابعة لعمل تلفزيون لبنان أن من بين الأسباب الرئيسية لتراجع التلفزيون الرسمي هو عدم التوافق السياسي بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على إسم المدير العام.