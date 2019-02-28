مومو “دمية الرعب” تُلاحق الأطفال أثناء مشاهدة فيديوهات من الرسوم المتحركة… وتحذيرات للأهل!

عادت دُمية مومو التي تُحرّض الأطفال على الانتحار إلى الواجهة بعد تحذيرات للأهل من ظهورها في منتصف فيديوهات بريئة من الرسوم المتحركة بحسب ما نشرت الدايلي ميل.

قامت العديد من المدارس في بريطانيا من التحذير من ظهور هذه الدمية المخيفة في منتصف فيديوهات Peppa Pig و لعبة الكمبيوتر Fortnite.

وقالت أنها “تظهر مقاطع الفيديو هذه على العديد من مواقع الشبكات الاجتماعية و YouTube (بما في ذلك Kids YouTube)، ويبدأ أحد مقاطع الفيديو ببراءة ، على سبيل المثال بداية حلقة Peppa Pig، ولكن سرعان ما يتحول إلى نسخة معدلة مع عنف ولغة المسيئة.”

وأضافت: “سرعان ما تتحول وتستوعب اللاعبين الذين يتم تشجيعهم على أداء أعمال العنف وإيذاء الذات من خلال سلسلة من المهام الخطرة تدريجيا “.

المصدر:الدايلي ميل