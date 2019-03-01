موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

تحذير الى السائقين.. لا تسلكوا هذه الطرقات غداً

المصدر: وكالات 0

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
منع مرور السير
“ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة:

1ـ بإصلاح موزع مياه عند مدخل طلعة عرمون مقابل محطة الطويل، اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 2/3/2019 وحتى الانتهاء.

2ـ بربط تمديدات صحية على المجرور الأساسي في منطقة الشفروليه/ المسلك المقابل لسنتر “Champs”، اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 2/3/2019 ولحين الانتهاء.

علماً ان هذه الاعمال لن تؤدي الى منع مرور السير.

إقرأ ايضاً

المياه مقطوعة عن اقليم الخروب.. لهذا السبب

بالأسماء: “الضمان” يفسخ العقود مع 6 أطباء وصيدلي

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام”.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

حقيقة تغطية الفحوصات في مستشفى الحريري بنسبة 100%.. “الصحة” توضح

أخبار لبنان

نسبة مخيفة.. لبنان يتصدّر قائمة الدول العربية بأعلى معدل “عنوسة”!

أخبار لبنان

تلفزيون لبنان إلى الواجهة من جديد

أخبار لبنان

استعدوا للصقيع غداً.. وهكذا تتساقط الأمطار بالأيام ​