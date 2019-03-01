تحذير الى السائقين.. لا تسلكوا هذه الطرقات غداً

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

منع مرور السير

“ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة:

1ـ بإصلاح موزع مياه عند مدخل طلعة عرمون مقابل محطة الطويل، اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 2/3/2019 وحتى الانتهاء.

2ـ بربط تمديدات صحية على المجرور الأساسي في منطقة الشفروليه/ المسلك المقابل لسنتر “Champs”، اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 2/3/2019 ولحين الانتهاء.

علماً ان هذه الاعمال لن تؤدي الى منع مرور السير.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام”.