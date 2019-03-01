طرقات مقطوعة بسبب الثلوج.. وهذا ما سيحصل فجر الغد!

على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أفادت غرفة “التحكم المروري” بأنّ جميع الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي.

توازياً، أوضحت “التحكم المروري” أنّ طريق كفردبيان حدث بعلبك و طريق ترشيش زحلة مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج.

في ما يتعلق بطريق ضهر البيدر، فهي سالكة حالياً امام المركبات ذات الدفع الرباعي.



وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني توقعت أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائماً جزئيا مع بداية ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية ليل الجمعة/السبت.

وحذرت دائرة دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر خلال ساعات الصباح الاولى.