من بيروت الى سوريا: “سامية” رحلت.. هل هي “غلطة حكيم”؟

نشرت صفحة “بيروت – الحدث” عبر “فيسبوك” صورةً سيدة تُدعى سامية فرحو، ولفتت الى أنّها توفيت بعد إجرائها عملية تصغير معدة أو ما يُعرف بـ”قص معدة” في سوريا، وأفادت أنّ “غلطة حكيم أودت بحياة الشابة على الرغم من كل محاولات الأطباء في لبنان لإنقاذها ومحاولة تصحيح ما حدث”.

وبحسب الصفحة فإنّ فرحو أجرت العملية الجراحية منذ مدّة، ونجمت عنها مضاعفات، ما دفعها الى أن تقصد أحد المستشفيات في لبنان للحصول على العلاج المناسب، قبل أن ترحل.

من جانبه، أشار أحد المواقع السورية إلى أنّ فرحة من أصول سوريّة، وبالتحديد من عفرين. فيما قال أحد الناشطين إنّ فرحو أجرت عملية التجميل في مصر وليس في سوريا.



وبحسب ورقة النعوة، فقد ووريت الفقيدة الثرى في جبانة الشهداء، وتُقبل التعازي في منزل والدها الكائن في الطريق الجديدة.