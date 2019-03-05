إشارة مضاءة بالأحمر والأخضر في الوقت نفسه.. “بدي افهم بقطع أو لا”؟ (صورة)

خاطب شاب لبناني غرفة “التحكم المروري” عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر”.

وفي التفاصيل أنّ الشاب الذي يعرّف عن نفسه عبر “تويتر” بـ”Musta MT” نشر صورة للإشارة الضوئية في إحدى المناطق اللبنانية. واللافت في هذه الصورة أنّ الإشارة كانت مضاءة باللونين الأحمر والأخضر، ما دفع المواطن إلى طرح السؤال التالي على “غرفة التحكم المروري”: ” اهلا بكم… ممنوع المرور. بس بدي افهم بقطع أو لااااا؟؟”.

من جهتها، تجاوبت “التحكم المروري” مع سؤال الشاب حيث عملت على إصلاح العطل فوراً، إذ غرّد الشاب على حسابه بعد فترة وجيزة قائلاً: “شكر كبير لكم للاتصال وحل المسألة بسرعة كبيرة. يعطيكم العافية”.

ولم يُعرف المنطقة التي التُقطت فيها الصورة.