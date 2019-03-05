بعد الأمطار.. استعدوا لويك اند ربيعي دافئ ولكن آذار الغدار لم ينتهِ بعد!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المرتفع الآزوري بدأ يتمدد نحو ليبيا والجزائر ومصر وسيوقظ معه المرتفع شبه المداري فترتفع قيم الضغط الجوّي فوق شمال افريقيا والشرق الأوسط نحو 1025hpa، فتسلك الأمطار حينئذٍ خطها نهو وسط وشمال اوروبا حيث ما زال يؤثر الإيسلاندي بقيم ضغط متدنية.



يستمر هذا الوضع، بحسب قوة السيطرة التي يتميز بها الآزوري بالضغط المرتفع والتي ستصل في الأيام المقبلة الى 1032hpa، نحو 10 ايام تقريباً فلا عودة للأمطار، الاّ بعودة انحراف المنخفض الإيسلاندي نحو شرق اوروبا وغرب روسيا.

يبقى الطقس غير مستقر فوق لبنان وفلسطين وشمال مصر والساحل السوري حتى مساء الخميس، بحيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ليتحوّل في الويك اند الى ربيعي دافئ.

استراحة جوية سوف ينعم بها لبنان والجوار، ولا تعني انّ الشتاء انتهى، فآذار يحمل الغدر في صفحاته وإن مرّت ايام مشمسة تحرّك خلالها الآزوري والشبه مداري وأثرا علينا بطقس دافئ، فغياب الإيسلاندي ضروريّ لتعزيز قواه من القطب الشمالي لكي يعود بخيراته نحو جنوب شرق اوروبا.

الحرارة على الساحل: 18/12

في البقاع: 9/5

الجبال 1200 متر: 9/4

الضغط الجوّي: 1023

الرطوبة: 80%

الرياح: شمالية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة.