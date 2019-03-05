طقس ماطر وتحذير من الجليد.. في هذا اليوم تنحسر العاصفة نهائياً

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من 1200 متر خلال الليل.

الحالة العامة:

ما زال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا صباحا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون الضباب فوق الجبال يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل.

الأربعاء:غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من 1200 متر خلال الليل.

الخميس:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال فترة الظهيرة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، الجبال من 3 الى 10 درجات، الأرز من -3 الى 3 درجات، الداخل من 2 الى 13 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 600,8 ملم 990,5 ملم 681,0 ملم

بيروت 4,2 ملم 436,3 ملم 860,2 ملم 672,0 ملم

زحلة 1,6 ملم 428,7 ملم 857,4 ملم 422,0 ملم

صور1,2 ملم / ملم 735,3 ملم / ملم

الرياح السطحية:جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها من15 الى 30 كلم/س.

الانقشاع:متوسط، يسوءأحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و75 %

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.حرارة سطح الماء: 16 °م.

الضغط الجوي:764 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,01 ساعة غروب الشمس:17,38