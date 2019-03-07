باسيل يوّجه رسائل ويحذر: لن نسمح بالتعدي على حقوقنا وسيادتنا

وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة الجمعية العامة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والى وزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا وذلك بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا.

و في هذا السياق، نبّه باسيل إلى عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخاصة ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والاحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، كما أكد أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته.