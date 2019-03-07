بين “عصابة” يعقوبيان وموظّفة الـ”OTV”.. إلى القضاء درّ!

نشرت النائب بولا يعقوبيان عبر حسابها الخاص على “تويتر”، مقطع فيديو لإحدى الموظّفات في قناة الـ”OTV” وتدعى رانيا رضوان، تدّعي أنّها تلّقت اتصالاً وتهديداً من أحد أفراد “عصابة” يعقوبيان.

وعلّقت يعقوبيان على الفيديو بالقول: “رانيا رضوان العاملة في “OTV” تدّعي أنّ أحد أفراد “عصابتي” اتصل بها وهدّدها إثر تسجيلٍ لها تتحدّث فيه عن فسادي وطهارة الوزير (جبران) باسيل! طيب إذا صحيح من هو؟ ما رقمه؟ هل يعقل أنّها لم تتوجّه إلى القضاء لكشف عصابتي وتسجيل نقطة حقيقية واحدة لصالح الوزير باسيل”.

وأضافت: “سأذهب إلى القضاء، وسأستمر رغم حملاتكم”.