هذا ما حصل بعد إقلاع طائرة للـMEA من بيروت

أفادت المعلومات قناة “الجديد” بأنّ طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط الرحلة رقم 419 متوقفة في مطار أبو ظبي وأنّ المسافرين عالقون على متنها منذ الساعة ٩ بتوقيت ابو ظبي، حيث سيبقون ليلة اضافية فيما باشرت الشركة بالاهتمام بهم.

وتبيّن، بحسب المعلومات، وجود ضرر في هيكل الطائرة الخارجي “fuselage” نتيجة اصطدام الطيور بعد الإقلاع من بيروت. وحين تم الكشف عليها في مطار ابو ظبي، تبيّن انّها لا تستطيع الطيران إلا بعد موافقة الشركة المصنعة “Airbus” وهذا الأمر يتطلب 4 ساعات على الأقل.

وعليه تقرّر ابقاء المسافرين حتى يوم غد والاهتمام بهم حسب الأصول.