حادثة غريبة في الجنوب.. تلقت اتصالاً من ابنتيها ثم اختفيتا والعائلة تناشد!

في حادثة غريبة ولكنها أصبحت متكررة في الآونة الأخيرة في لبنان، اختفت الفتاتان نور الهدى فادي حجير (16 عاماً) وشقيقتها صفاء ( 14 عاماً) في مدينة صيدا منذ صباح الأربعاء الماضي بعدما غادرتا منزلهما في منطقة الفوار في ضاحية مدينة صيدا الشرقية، بحسب موقع “صيدا أونلاين”.

وفي التفاصيل، إن اتصالاً ورد من الشقيقتين لأمهما من رقم هاتف ثابت مصدره احد دكاكين صيدا القديمة حيث إنقطع الاتصال قبل ان تعرف الأم ماذا يحصل مع إبنتيها.

وقد تواصل موقع “صيدا اونلاين” مع الأم التي اشارت الى ان إبنتيها لا تملكان هاتفاً خلوياً، مناشدة كل من يعرف اي معلومة عنهما التواصل مع العائلة على الرقم: 81974731.