موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

حادثة غريبة في الجنوب.. تلقت اتصالاً من ابنتيها ثم اختفيتا والعائلة تناشد!

المصدر: وكالات 0

في حادثة غريبة ولكنها أصبحت متكررة في الآونة الأخيرة في لبنان، اختفت الفتاتان نور الهدى فادي حجير (16 عاماً) وشقيقتها صفاء ( 14 عاماً) في مدينة صيدا منذ صباح الأربعاء الماضي بعدما غادرتا منزلهما في منطقة الفوار في ضاحية مدينة صيدا الشرقية، بحسب موقع “صيدا أونلاين”.

وفي التفاصيل، إن اتصالاً ورد من الشقيقتين لأمهما من رقم هاتف ثابت مصدره احد دكاكين صيدا القديمة حيث إنقطع الاتصال قبل ان تعرف الأم ماذا يحصل مع إبنتيها.

وقد تواصل موقع “صيدا اونلاين” مع الأم التي اشارت الى ان إبنتيها لا تملكان هاتفاً خلوياً، مناشدة كل من يعرف اي معلومة عنهما التواصل مع العائلة على الرقم: 81974731.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

سلاح الجو اللبناني: شانتال وريتا تقودان الطائرات.. ومنار تفوّقت على الرجال! (صور)

أخبار لبنان

خبر هام للطلاب: رسميًا.. هذه عطلة عيد الفصح!

أخبار لبنان

بالصورة: معهد اللآفاق يصدر بيان توضيحي عن الحادث الذي حصل في أحد فروعه

أخبار لبنان

امرأة “وقحة” كادت تدهس عنصراً أمنياً هرباً من المخالفة.. وهكذا كان…