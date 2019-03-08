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خلاف بين طيّار ومساعده “الغاضب” يحدث بلبلة في مطار بيروت!

المصدر: لبنان 24 0

نشب خلاف بين طيّار ومساعده كانا من المفترض أن يعودا بطائرة الخطوط الجوية التركية من بيروت إلى اسطنبول، عند الساعة 02:30 بعد الظهر، لكنّ الرحلة ألغيت.

في التفاصيل، فقد ألغيت رحلة الخطوط الجوية التركية التي تحمل الرقم TK825، على متن طائرة من نوع Airbus A330-203، والتي كانت متوجهة من بيروت إلى اسطنبول، بسبب خلاف حصل بين الطيّار ومساعده.

وفي معلومات خاصة حصل عليها “لبنان 24″، فقد وصلت رحلة عند الساعة 01:30 إلى مطار بيروت وكان من المفترض أن تقلع عائدة من بيروت إلى تركيا عند الساعة 02:30، إلّا أنّ مساعد الطيّار حضر إلى الطائرة غاضباً، وتطور إشكال مع الطيّار أسفر عن إلغاء الرحلة.

وأوضحت المعلومات أنّه “مساء اليوم تصل طائرة أخرى تابعة للطيران التركي، عند الساعة 08:20 على متنها طيّار ومساعد آخرين، ليعود الطيّار مع مساعد الطائرة الأولى، والطيّار الثاني مع مساعد الطائرة الثانية، (تبديل)، كي لا يندلع الإشكال مجدّداً. وقد أُبلغ الركاب بأنّ الطائرة يمكن أن تقلع مجدداً عند العاشرة من مساء اليوم. وأشارت المعلومات إلى إدارة الشركة تتوجه لفتح تحقيق بالحادث لكشف ملابسات ما جرى.

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