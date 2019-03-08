الحرارة الى ارتفاع.. ماذا عن يوم الاحد؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحياناً. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الارز من 3 الى 7 درجات، في الداخل من 10 الى 17 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 600,8 ملم 992,0 ملم 690,0 ملم

بيروت 0,2 ملم 436,3 ملم 860,4 ملم 682,0 ملم

زحلة 1,0 ملم 428,7 ملم 858,6 ملم 504,0 ملم

صور 0,2 ملم 244,7 ملم 735,7 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط الى جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %