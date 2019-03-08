صحن اللوبية بزيت.. للميسورين فقط!

بخفة دم لبنانية معتادة، يواجه المواطن مشاكله بالسخرية والنكات على مواقع التواصل الإجتماعي، و”ترند” اليوم سعر كيلو اللوبية. فبعدما إنتشرت على مواقع التواصل صورة لكيلو اللوبية بسعر 12 ألف ليرة قبل أيام، تداول المواطنون صورة جديدة في محل خضار تظهر سعر اللوبية بـ11 ألف ليرة، واللافت أنّ صاحب المحل أرفق السعر بعبارة ساخرة “مع إمكانية التقسيط عبر البنك”. هل تخيلتم يوماً أن تحتاج المسألة الى قرض من البنك “كرمال أكلة لوبية”، فماذا عن كلفة صحن اللوبية بزيت؟.



بحسبة بسيطة، وبعدما وصل سعر كيلو البندورة أيضاً الى 4000 ليرة، يُضاف الى سعر كيلو اللوبية بمعدل 12 ألف ليرة، لأنّ السعر قد يرتفع الـ14 ألف ليرة حسب الجودة، إضافة الى المكونات الأخرى من بصل وثوم وزيت وصلصة وخبز، قد تصل تكلفة صحن اللوبية بزيت الى حوالي 18 ألف ليرة. فماذا لو إستبدلنا صحن اللوبية بزيت، الى اللوبية بلحمة؟. الأمر بالطبع مختلف.

والسبب في إرتفاع سعر اللوبية، فبحسب بائعو الخضار يعود الى أنّه في بداية الموسم، وسينخفض السعر تدريجياً خلال أسابيع من جهة، إضافة الى إعتماد هذا النوع من الطعام في شهر الصوم لدى الطوائف المسيحية من جهة أخرى، كونه من الطعام “القاطع”، إذ عادة ما يلجأ بعض التجار الى رفع الأسعار.