مصادر مقربة من “حزب الله”: المبالغ التي يتلقاها الحزب من إيران لم تتغير

أكّد مرجع في حزب الله لـ”LBCI”، أنّ كلام الأمين العام للحزب السيد نصرالله عن الأزمة المالية، أتى متناغماً مع مناسبة الخطاب وهو تفعيل هيئة دعم المقاومة، لافتاً إلى أنّ الشح المالي الذي يعانيه الحزب منذ حوالي السنة لم يعد مخفياً، والذي يعود إلى الكلفة الكبيرة التي تكبّدها الحزب جرّاء انخراطه في الحرب السورية، إضافة إلى الضغوطات الأميركية المتمثلة في العقوبات.

وأوضح المرجع أنّ ما يحصل هو مراجعة داخلية لضبط الإنفاق، وهيكلة المؤسسات، لأنّ المرحلة السابقة تختلف عن هذه المرحلة، مؤكداً أنّ الرواتب لم تتوقف.

في السياق نفسه، نقلت الـ”LBCI” معلومات تؤكد أنّ المبالغ المالية التي يتلقاها حزب الله من إيران لم تتغير بالرغم من العقوبات المالية.

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