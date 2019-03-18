أجواء ربيعية في اليومين المقبلين… استمتعوا بالجو الجميل!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الجو غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، على أن يستمر قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حتى يوم الاربعاء.



وتتراوح الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الارز من 1 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 19 درجة.