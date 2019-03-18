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أجواء ربيعية في اليومين المقبلين… استمتعوا بالجو الجميل!

المصدر: وكالات 0

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الجو غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، على أن يستمر قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حتى يوم الاربعاء.

وتتراوح الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الارز من 1 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

  • الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
  • الانقشاع: جيد، متوسط على المرتفعات مساء.
  • الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.
  • حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.
  • الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
  • ساعة شروق الشمس: 05,45 ساعة غروب الشمس: 17,48
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