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بيان لعائلة الطفل مارفن.. هذا ما طلبته من وسائل الإعلام

المصدر: وكالات 0

أصدر عائلة الطفل مارفين أديب حبيقة بياناً جاء فيه التالي: “بناء لما تمّ تداوله على الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي من اخبار حول الوضع الصحي لطفلنا مارفين، الذي أدّى إلى وفاته فجر الأحد 17 آذار الحالي، وإطلاق الشائعات حول إصابته بأمراض أطلقت عليها أسماء وتوصيفات عدة، تطلب العائلة من كل الوسائل الإعلامية، التي تشكرها على جهودها وإهتمامها بالموضوع، توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار، وتحديدها بمهنية الجهات المخولة إعطائها المعلومات الرسمية والدقيقة، وألا تجعل من “مصيبتنا” مادة للتداول الإعلامي، معلنة أنها لن تقدم أي تصريح.

كما تطلب العائلة سحب الأخبار غير الدقيقة، والتي تثير الذعر في صفوف الأهالي، من التداول، إحتراما لمشاعر الأهل والعائلة المفجوعة من مصابها الأليم، ومنعا لتضليل الرأي العام”.

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