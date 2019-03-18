تدابير سير في بيروت بدءاً من الليلة

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشارت فيه الى أن “الشركة المتعهدة ستقوم بأعمال حفر في شارع نيكولا إبراهيم سرسق في محلة وطى المصيطبة، جانب السفارة الصينية بغية مد شبكة لتصريف مياه الامطار والصرف الصحي، وذلك يوم الثلاثاء في 19/03/2019 اعتباراً من الساعة 7.00 ولحين الانتهاء، علماً أن الاعمال ستؤدي الى قطع السير على الطريق المذكورة”.



كما ستقوم باجراء أعمال تأهيل وصيانة جسر سليم سلام بمسلكيه الشرقي والغربي، اعتباراً من الساعة 21.00 من مساء اليوم 18/03/2019 ولغاية الساعة 5.00 يومياً ولمدة شهر تقريباً، علماً أن الاعمال ستؤدي الى قطع السير في بعض المراحل.

ودعت المديرية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.