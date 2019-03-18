طقس مشمس وارتفاع بالحرارة.. هل بدأ فصل الربيع رسمياً؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس المشمس يستمر خلال الأيام المقبلة، ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة نتيجة نشاط المرتفع شبه المداري فوق مصر وسيناء وشبه الجزيرة العربية وسوف يستمر الوضع حتى نهاية الأسبوع بانتظار عودة الأمطار والكتل الباردة نحو تركيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط.

طقس الثلاثاء مشمس وربيعي ودافئ نهاراً.

الحرارة على الساحل: 19/14

في البقاع: 14/5

الجبال 1200 متر: 13/4

الضغط الجوّي: 1019hpa

الرطوبة: 65%

الرياح: شمالية سرعتها 10 كلم في الساعة.