موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

طقس مشمس وارتفاع بالحرارة.. هل بدأ فصل الربيع رسمياً؟

المصدر: وكالات 0

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس المشمس يستمر خلال الأيام المقبلة، ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة نتيجة نشاط المرتفع شبه المداري فوق مصر وسيناء وشبه الجزيرة العربية وسوف يستمر الوضع حتى نهاية الأسبوع بانتظار عودة الأمطار والكتل الباردة نحو تركيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط.

طقس الثلاثاء مشمس وربيعي ودافئ نهاراً.
الحرارة على الساحل: 19/14
في البقاع: 14/5
الجبال 1200 متر: 13/4
الضغط الجوّي: 1019hpa
الرطوبة: 65%
الرياح: شمالية سرعتها 10 كلم في الساعة.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

أجواء ربيعية في اليومين المقبلين… استمتعوا بالجو الجميل!

أخبار لبنان

توقف الانترنت والتخابر في كسروان اليوم.. وأجيرو توضح السبب

أخبار لبنان

كهرباء 24\7: عدادات ذكية ومعملان إضافيان.. وهذه هي الأسعار الجديدة!

أخبار لبنان

اللبنانيون وقعوا في الفخ..صاحب مقولة “آه يا حنان” يخرج عن صمته: لست في…