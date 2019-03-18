قد يصبح حلم اللبنانيين بالحصول على الكهرباء 24\7 حقيقة، إذ تبدي الشركات العالمية الكبرى، الأميركية “جنرال إلكتريك” والألمانية “سيمنز” واليابانية “ميتسوبيشي” “اهتماماً كبيراً” بخطة الكهرباء الجديدة، بحسب ما جاء في صحيفة “ديلي ستار”.

وفي تقريرها، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع قوله: “ستبني الشركات (التي تفوز بالعقود) محطتيْن لتوليد الطاقة، الأولى في سلعاتا والثانية في الزهراني”، على أن تنتهي أعمال البناء في غضون 18 شهراً وتُقفل معامل الذوق والجية والزهراني. وأوضح المصدر أنّ أعمال بناء محطة دير عمار انتهت، حيث يُتوقع أن “يستقبل الغاز الطبيعي المستورد من مصر”.

في ما يتعلق بطبيعة العقود، بيّنت الصحيفة أنّ الدولة اللبنانية ستدفع 8 سنتات مقابل كل كيلو واط/ الساعة للشركة التي تبني المعمل، على أن يُباع للبنانيين مقابل 14 سنتاً؛ علماً أنّ الدولة تدفع ما بين 16 و18 سنتاً مقابل كل كيلو واط/ الساعة وتبيعه بـ9 سنتات.

وفي انتظار انتهاء أعمال بناء المعمليْن المذكوريْن، ستبني الشركات 3 معامل ثانوية في غضون 6 أشهر من شأنها أن تغطي قسماً كبيراً من العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يبلغ 1 جيغاواط، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه سيُصار إلى تحديث الشبكة، بعد الانتهاء من أعمال البناء، إذ سيتم تركيب عدادات ذكية، بما يمكّن الشركة من قطع الكهرباء عند التخلف عن دفع الفاتورة وضبط عمليات السرقة في حال حصولها.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي الإقليمي لـ”سيمنز”، السيد طاهر نزير، تأكيده أنّ الشركة الألمانية والدولة اللبنانية على “تواصل دائم” في ما يتعلق بـ”مشروع محتمل”، إذ أوضح أنّه تم تقديم عروض عدة للبنان وأنّ الشركة قادرة على تنفيذ الخطة برمتها، بما فيها الشبكة الذكية.

في ما يختص بـ”جنرال إلكتريك” التي تنشط بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت الصحيفة عن بيان لها عزمها على دعم قطاع الطاقة اللبنانية بـ1.5 جيغاواط على المدى القريب و1.3 جيغاواط على المدى المتوسط و2.7 جيغاواط على المدى الطويل، وذلك عبر مجموعة من التقنيات المرنة التي يمكن تشغيلها باستخدم الوقود السائل والغازي و17 محطة فرعية جديدة ونظام متكامل لإدارة الطاقة لتحديد مكامن الخسائر في الشبكة.

يُذكر أنّ عجز كهرباء لبنان السنوي يتراوح بين 1.5 مليار دولار أميركي و2 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.