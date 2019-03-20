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أخبار لبنان

إليكم مرتبة لبنان في قائمة الدول الأكثر سعادة!

المصدر: وكالات 0

نشر موقع “worldhappiness” تقريره السنوي الذي يصنف فيه الدول الأكثر سعادة في العالم، معتمدا في تصنيفه على عدد من المعايير والمؤشرات.

وحلّ لبنان في المرتبة الـ91 في التصنيف الذي ضم 156، فيما حلّ في المرتبة الأخيرة دولة السودان القائمة في المرتبة الأخيرة.

وحلّت سوريا في المرتبة الـ149، كما شهدت القائمة وجود مصر في المرتبة الـ137، السعودية في المركز الـ28 والإمارات العربية المتحدة المركز الـ21.

وتصدرت القائمة كأكثر دول العالم سعادة فنلندا وحلّت الدنمارك في المرتبة الثانية والنرويج في المرتبة الثالثة وإيسلندا وهولندا في المركزين الرابع والخامس.

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