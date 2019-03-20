اللبنانيون مصدومون.. عصير الهرم بـ 500 ليرة: “هيدي آخر الدني!”

عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من ارتفاع سعر عصير الهرم الشهير Top Juice، رفيق “المنقوشة”، الذي رافق اللبنانيين من جيل الى جيل.

وانتشرت صورة للعصير عبر “تويتر”، الذي لطالما عرف بسعره 250 ليرة لبنانية، وقد أصبح سعره اليوم 500 ليرة لبنانية.

وعلّق أحد رواد “تويتر” قائلاً: “هيدي آخر الدني، ليكو لوين وصلنا، بـ 500”. وقال آخر: “قربت نهاية العالم”.

ولاحقاً تبيّن أن الخبر الذي تمّ تداوله عن سعر الـTop Juice عبر مواقع التواصل غير دقيق وربما تفاوتت الأسعار بين متجر وآخر ولم تكن الشركة المصنّعة للعصير هي من غيّرت السعر.