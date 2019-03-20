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أخبار لبنان

بعد الطقس الربيعي.. الأمطار عائدة في هذا اليوم

المصدر: وكالات 0

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة خاصة في المناطق الداخلية. طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الخميس حيث يتقلب تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: قليل الغيوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة خاصة في المناطق الداخلية.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في الارز من 1 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 23 درجة.

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-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
طرابلس 0,0 ملم 726,0 ملم 1029,0 ملم 604,1 ملم
بيروت 0,0 ملم 436,3 ملم 906,8 ملم 727,0 ملم
زحلة 0,0 ملم 428,7 ملم 900,1 ملم 543,0 ملم
صور 0,0 ملم / ملم 772,5 ملم / ملم

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
-الانقشاع: جيد، متوسط أحيانا على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
-حال البحر: منخفض الموج رارة سطح الماء:18 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 05,41 ساعة غروب الشمس: 17,50

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