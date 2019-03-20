قدم استقالته ولم يقرأ النشرة… هذا ما جرى في “OTV” ليل الأحد

تفاجأ مشاهدو قناة “OTV” يوم الاحد الماضي بعدم بث نشرة الاخبار المسائية عند الساعة الحادية عشرة والنصف، على الرغم من ان النشرة كانت تتضمن مواداً مهمة وكلاماً لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في خلال المؤتمر العام للحزب.

وفي معلومات لـ “لبنان 24” فقد كان مقرراً أن يذيع الاعلامي غابي مراد النشرة المسائية إلا أن تأخر البرنامج السياسي قبيل النشرة أثار غضب مراد ودفعه الى تقديم استقالته من المحطة ومغادرتها في لحظتها من دون ان يقدم النشرة الاخبارية، ما اثار الكثير من علامات الاستفهام والغضب عند القيمين على المحطة.