قرار جديد من وزارة الدفاع بشأن تراخيص حمل الأسلحة

أصدر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب قراراً يقضي بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2017 والعام 2018.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن وزير الدفاع الوطني بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31-1-2019 (تشكيل الحكومة) قرر تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التالية, الصادرة ةعن العام 2017 و 2018 حتى تاريخ 30-6-2019.

تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين, السفارات الأجنبية, ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية.

تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية

تراخيص حمل السلاح الممغنطة

تراخيص حمل السلاح صفة خاصة

تراخيص نقل سلاح الصيد اللولبي الصادرة عام 2018

وأشارت المادة الثانية بأنه سيبدأ العمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ 1-4-2019.