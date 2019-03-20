مدينة عربية تصنّف كأرخص عاصمة في العالم.. من هي؟

اختارت صحيفة “أكونوميت أنتيليجينس يونيت”، العاصمة السورية دمشق كأرخص مدينة للمعيشة هذا العام بفارق قليل عن العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فيما تقاسم المركز الأول كأغلى مدن العالم كلّ من سنغافورة وباريس وهونغ كونغ، وذلك بحسب موقع “بلومبرغ”.

ولوحظ، بأن تكلفة المعيشة في هذه المدن الثلاث أعلى بنسبة 7% عنها في نيويورك التي احتلت المرتبة السابعة.



وضمت المراكز العشرة الأولى مدن أوروبية كجنيف وكوبنهاغن وأخرى آسيوية كمدينة أوساكا اليابانية وعاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

ونقلت الصحيفة بأن خمس مدن أسترالية ومدينتين نيوزيلنديتين قد تراجعت بسبب ضعف العملات المحلية.

يشار إلى أن سنغافورة احتلت ولمدة خمس سنوات متتالية المركز الأول كأغلى مدينة في العالم.