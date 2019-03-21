استعدوا: الطقس سيتحول.. أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة، و تكون ضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة بشكل متقطع، كما من المتوقع أن تكون غزيرة في شرقي البلاد ومترافقة ببرق ورعد وحدوث سيول خلال فترة الأمطار.

يتقلب الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم الخميس.أما الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات تمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة بدءا من المساء، كما من المتوقع أن تكون غزيرة في شرقي البلاد ومترافقة ببرق ورعد وحدوث سيول خلال فترة الأمطار.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة و تكون ضباب على المرتفعات كما تتساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة بشكل متقطع، كما من المتوقع أن تكون غزيرة في شرقي البلاد ومترافقة ببرق ورعد وحدوث سيول خلال فترة الأمطار.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الارز من صفر الى 10 درجات، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

بيروت 0,0 ملم 436,3 ملم 906,8 ملم 729,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 428,7 ملم 900,1 ملم 546,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 772,5 ملم / ملم

طرابلس 0,0 ملم 604,1 ملم 729,0 ملم 825,0 ملم

-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: منخفض الموج رارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,41 ساعة غروب الشمس: 17,50