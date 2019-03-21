انقلاب في الطقس اعتباراً من بعد ظهر الجمعة.. كانون ثالث في عز آذار!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان “المنخفض الإيسلاندي” (مصدر الخيرات) غادر منذ اسبوع تقريباً، وتراجع نحو الشمال الغربي للأطلسي ليستقر بين ايسلاندا وغرينلاند وشرق كندا، وخلت الساحة للمرتفع الآزوري- الذي غطى شمال افريقيا والقارة الأوروبية بقيم مرتفعة وصلت الى 1036hpa – والمرتفع الشبه مداري الذي غطى العراق وشمال المملكة السعودية وسيناء واطلق هذا الأخير، رياحاً جنوبية شرقية دافئة نحو تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن فتحوّلت الأجواء الى دافئة وربيعية، لكنّ الكتل الرطبة التي أثرت على شمال الجزائر بأمطار غزيرة وثلوج، ستبدأ بالانحراف شرقاً نحو مصر وتؤثر بحالات عدم استقرار على المنطقة، بين الجمعة والإثنين، تترافق مع رياح شمالية باردة ستسبب انقلاباً في الطقس اعتباراً من بعد ظهر الجمعة ويتحول الطقس الى غير مستقر وتتساقط الثلوج في الأيام المقبلة على المرتفعات التي تعلو 1300 متر.



وما يتهيأ له الطقس خلال هذه الفترة، هو التالي:

تعزيز قيم الضغط الإيسلاندي التي ستنهار لتصل إلى 970hpa وينحرف، في الأسبوع المقبل، نحو موسكو والبحر الأسود الأمر الذي سيحوّل طقس الشرق الأوسط الى كانوني بامتياز مصحوباً بالعواصف الأطلسية الآتية من الدول الاسكاندينافية نحو الجنوب الشرقي لأوروبا والشرق الأوسط مترافقة مع نزولات قطبية (متوسطة البرودة)، ستعيد سيناريو الثلوج على الجبال.

-نشاط منخفض البحر الأحمر الذي ستتراجع قيم ضغطه وتغطّي اطرافه الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية فيسهّل عمل الإيسلاندي دون ان يشهد هذا الأخير مقاومة من الرياح الجنوبية الشرقية.

باختصار، العملاق الأطلسي يتوعّد؛ شتاؤكم مستمرّ والثلوج عائدة، هذا هو المنخفض الإيسلاندي الذي يشحن قواه ويعمّق قيم ضغطه من القطب الشمالي وسيرسل خيراته حيث يستقر.

طقس يوم الجمعة غائم مع تراجع طفيف بدرجات الحرارة

الحرارة على الساحل: 20/14

في البقاع: 17/6

الجبال 1200 متر: 16/5

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 70%

الرياح: شمالية الى شمالية غربية دافئة بسبب الكتلة الدافئة التي ما زالت تغطي تركيا، سرعتها 10 كلم في الساعة.