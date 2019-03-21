تدابير سير لمناسبة زيارة بومبيو إلى لبنان.. تجنّبوا هذه الطرقات

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “لمناسبة زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيد مايك بومبيو وعقيلته الى لبنان، بتاريخ 22 و 23/03/2019 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

منع سير الشاحنات والصهاريج اعتباراً من الساعة 8.00 من صباح 22/03/2019 على الطرقات العامة في بيروت وحتى انتهاء الزيارة في اليوم التالي.

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة صفر لغاية الساعة 19.00 من تاريخ 22/03/2019 على الطرقات التالية:

-المطار- أوتوستراد كميل شمعون – نفق سليم سلام – تقاطع برج المر – شارع مصرف لبنان – الكونكورد – فردان – كورنيش المزرعة – تقاطع الكولا – الاسكوا – السراي الحكومي – رياض الصلح – جامع الأمين – تقاطع النهار – الصيفي ( بيت الكتائب ) – الكرنتينا– أوتوستراد اميل لحود .

المطار – المدينة الرياضية – BHV – السمرلند – الرملة البيضاء – الروشة – المنارة – اوتيل فينيسيا – برج المر – كورنيش المزرعة – عين التينة.

الروشة – المنارة – عين المريسة – تقاطع برج المر – السراي الحكومي- رياض الصلح – جامع الأمين – تقاطع جورج حداد – تقاطع برج الغزال – جادة شارل مالك – نفق ساسين – اوتيل ديو – أوتوستراد الياس الهراوي – أوتوستراد اميل لحود.

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من تاريخ 23/03/2019 لغاية الساعة 18.00 على الطرقات التالية:

اوتوستراد اميل لحود – الكرنتينا – الصيفي ( بيت الكتائب ) – شارع بلدية بيروت- شارع المصارف – الاسكوا – نفق سليم سلام – أوتوستراد كميل شمعون.

أوتوستراد الياس الهراوي – اوتيل ديو – نفق ساسين – جادة شارل مالك – تقاطع برج الغزال – نفق سليم سلام – أوتوستراد كميل شمعون.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.