موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

تدابير سير لمناسبة زيارة بومبيو إلى لبنان.. تجنّبوا هذه الطرقات

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “لمناسبة زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيد مايك بومبيو وعقيلته الى لبنان، بتاريخ 22 و 23/03/2019 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

منع سير الشاحنات والصهاريج اعتباراً من الساعة 8.00 من صباح 22/03/2019 على الطرقات العامة في بيروت وحتى انتهاء الزيارة في اليوم التالي.

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة صفر لغاية الساعة 19.00 من تاريخ 22/03/2019 على الطرقات التالية:

-المطار- أوتوستراد كميل شمعون – نفق سليم سلام – تقاطع برج المر – شارع مصرف لبنان – الكونكورد – فردان – كورنيش المزرعة – تقاطع الكولا – الاسكوا – السراي الحكومي – رياض الصلح – جامع الأمين – تقاطع النهار – الصيفي ( بيت الكتائب ) – الكرنتينا– أوتوستراد اميل لحود .

إقرأ ايضاً

“برد اذآر بقص المسمار” .. استعدوا لمنخفض جوي…

من بريطانيا الى لبنان.. المُدمرة “HMS Dragon”…

  • المطار – المدينة الرياضية – BHV – السمرلند – الرملة البيضاء – الروشة – المنارة – اوتيل فينيسيا – برج المر – كورنيش المزرعة – عين التينة.
  • الروشة – المنارة – عين المريسة – تقاطع برج المر – السراي الحكومي- رياض الصلح – جامع الأمين – تقاطع جورج حداد – تقاطع برج الغزال – جادة شارل مالك – نفق ساسين – اوتيل ديو – أوتوستراد الياس الهراوي – أوتوستراد اميل لحود.

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من تاريخ 23/03/2019 لغاية الساعة 18.00 على الطرقات التالية:

  • اوتوستراد اميل لحود – الكرنتينا – الصيفي ( بيت الكتائب ) – شارع بلدية بيروت- شارع المصارف – الاسكوا – نفق سليم سلام – أوتوستراد كميل شمعون.
  • أوتوستراد الياس الهراوي – اوتيل ديو – نفق ساسين – جادة شارل مالك – تقاطع برج الغزال – نفق سليم سلام – أوتوستراد كميل شمعون.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

حادث سير مروّع على الطريق العام في ذوق مصبح.. و”اليازا” تستعين…

أخبار لبنان

اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير!

أخبار لبنان

لا قروض سكنية قريباً!

أخبار لبنان

تدابير سير بمناسبة سباق في النبطية يوم غد الأحد