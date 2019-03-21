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تظاهرة أمام السفارة الأميركية.. إذا كنت تمر بهذه الطريق إقرأ الخبر!

المصدر: وكالات 0

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ستُنظَّم بعد ظهر اليوم 21/3/2019، تظاهرة أمام السفارة الأميركية في عوكر. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور، ولحين الانتهاء منع المرور بشكل كامل ما بين ساحة عوكر ونقطة “Wooden Bakery” / بيت الشّعّار، إضافةً إلى اتخاذ تدابير السير التالية:

1_ تحويل السير القادم على الطريق الداخلية من جهة النقّاش نحو ساحة عوكر، عند تقاطع “Le Mall”، بإتجاه الأوتوستراد.

2 _ تحويل السير القادم على الطريق الداخلية من جهة الضبية نحو ساحة عوكر، عند تقاطع كنيسة الصعود، بإتجاه الأوتوستراد.

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3_ تحويل السير القادم من جهة بيت الشّعّار نزولاً نحو السفارة الأميركية، عند تقاطع الـ “Wooden Bakery”، بإتجاه ذوق الخراب – فندق رويال.

4_ بإمكان القاصدين منطقة عوكر – بيت الشّعّار، سلوك طريق أنطلياس- بكفيا – المطيلب – بيت الشّعّار، أو طريق فندق الرويال – ذوق الخراب – حارة البلّانة – بيت الشّعّار.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

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