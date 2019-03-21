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في صور.. تلميذٌ يعتدي على أستاذه بالسّكين! (صور)

المصدر: لبنان 24 0

أقدم تلميذ في مدرسة “الأقصى” الثانوية في صور على الإعتداء على أستاذ في المدرسة يدعى حسني زعرورة، حيث انتظره التلميذ عند مدخل بيته في مخيّم البرج الشمالي لينهال عليه بطعنات سكّين ما أدّى إلى إصابته بجروح بالغة في عينه، وفق ما ذكر “المكتب الحركي للمعلّمين” في صور.

وعبّر المكتب عن إدانته وشجبه لهذا العمل واصفاً إياه بـ”الخسيس والدنيء”، داعياً “وكالة غوث اللاجئين “الأونروا” إلى تأمين الحماية والأمن الوظيفي للمعلّم حيث زادت الاعتداءات في الآونة الأخيرة بدون رقيب أو حسيب”.

وتمنّى المكتب الشفاء للأستاذ، مطالباً بـ”اتخاذ اجراءات قاسية ورادعة بحق الطالب المعتدي ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بكرامة المعلم”.

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