قرار أمني جديد.. اللبنانيون ممنوعون من ركوب هذه الطائرة!

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم قراراً بمنع 9 جنسيات من ركوب طائراتها أو هبوطها في مطار الكويت “ترانزيت”.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، إن الجنسيات التسع وفقا لمصادر أمنية هي: اللبنانية والسورية والعراقية والإيرانية والأفغانية والباكستانية واليمنية والبنغالية والكورية الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن الجاسم أن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وشددت المصادر على أن الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعا باتا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية.