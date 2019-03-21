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أخبار لبنان

قرار بإخلاء مبنى سن الفيل لشهر احتياطاً وبدل أيواء للسكان

المصدر: وكالات 0

تفقد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المبنى الذي انهار بشكل جزئي في منطقة النبعة، مؤكّداً أنّه “سيتم إخلاء المبنى لمدّة شهر احتياطاً لحين انتهاء اللجنة الفنية التي شكلتها البلدية من دراسته وسيحصل السكان على بدل إيواء لحين عودتهم”. ولفت خير إلى أنّ “كلّ مواطن مسؤول عن صيانة المبنى الذي يقطنه ونحن نتدخل”.

من جهته، أوضح النائب هاغوب بقرادونيان أنّه “جرى اتصال مع رئيس الحكومة سعد الحريري الّذي أعطى التعليمات للهيئة العليا للإغاثة بمساعدة السكان ومعالجة الموضوع”. وقال إنّ “وجع أهلنا هو وجعنا، والبلدية ستقوم بكلّ جهودها للإسراع بعملية فحص المبنى وإيواء الأهالي”.

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