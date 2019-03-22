بعد الموجة الدافئة.. كتل باردة نحو لبنان وهكذا سيكون طقس نهاية آذار

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجة الدافئة تنحسر عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من بعد ظهر الأحد ويتحوّل الطقس الى بارد بسبب اقتراب موجة قطبية من تركيا ستؤثر على لبنان وسوريا فتتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وان لم تتزامن مع وصول الكتل الرطبة نحو المنطقة سوف تقتصر على اجواء باردة فقط، والاّ سيشهد لبنان تساقطاً للثلوج على ارتفاع 1200 متر في حال توفّر عامل “الرطوبة العالية”.



هذا، وسيبقى الطقس متقلباً يحمل معه أمطارا متفرّقة بين لبنان وسوريا حتى آخر آذار، بحيث تنتظر المنطقة وصول المنخفض الجوّي من شمال شرق اوروبا نحو جنوب تركيا ولبنان وقبرص وفلسطين والأردن وسوريا مصحوباً برياح شمالية باردة ستؤدي الى تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1100 متر. وبما انّ منخفض البحر الأحمر سيغطي شبه الجزيرة العربية بقيم ضغط متدنية، سيساهم الأمر بجذب السحب الركامية التي سيرسلها المنخفض الإيسلاندي نحو جنوب شرق اوروبا، لذلك قد تدوم مدة الأمطار نحو 4 ايام تقريباً (بين اواخر آذار واوّل نيسان).

طقس يوم السبت، قليل الأمطار في الداخل مع تراجع طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 20/14

في البقاع: 16/5

الجبال 1200 متر: 15/4

الضغط الجوّي: 1011hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: شمالية الى شمالية غربية دافئة بسبب الكتلة الدافئة التي ما زالت تغطي تركيا، سرعتها 10 كلم في الساعة.