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تدابير سير عند مفرق الشويفات – كفرشيما غداً

المصدر: وكالات 0

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “ستقوم الشركة المتعهدة جر مياه الاولي إعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 23/3/2019 ببرش المسلك الشرقي من الطريق الممتدة من محطة الريشاني- مفرق الشويفات لغاية مفرق كفرشيما تمهيدا لتزفيتها، وسيتم تحويل السير على المسلك الغربي بالاتجاهين”.

وعلما أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور، لكن “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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