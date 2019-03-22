صوتٌ قوي فوق بيروت.. ماذا حصل مع طائرة مدنية؟

سمع مواطنون في بيروت، وبالتحديد في منطقة الحمرا هديرًا مرتفعًا، صدر عن إحدى طائرات السفر المدنية، واثار تساؤلات ومخاوف عن أسبابه.

وكشفت مصادر “لبنان 24” أن سبب هذا الصوت ناجم عن محاولة قائد طائرة تابعة لخطوط الإتحاد الإماراتية، أن يحطّ في مطار رفيق الحريري الدولي لكنه لم يتمكّن من ذلك، ربما بسبب السرعة الزائدة، فعاد من فوق المطار، وقام بدورة حول بيروت، ليعود ويحطّ بسلام وأمان.

وأضافت المصادر أنّ الصوت الذي سُمع كان بسبب إعطائه الطائرة “قوة قصوى” أدّت إلى سماع المواطنين ذلك الصوت القوي.

ولفتت المصادر إلى أنّ هذا الأمر طبيعي، ولا داعي للذعر وتحصل مع الكثير من الطائرات، إلا أنّ المواطنين فوجئوا لأنّ الطقس جيّد، ولا توجد أمطار حتّى تواجه الطائرات صعوبات في الجو أثناء التحليق.