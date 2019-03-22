لبنان على موعد مع عاصفة رعدية بدءاً من الليلة.. اليكم التفاصيل

نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة من عواصف رعدية سيشهدها لبنان بدءا من اليوم ولعدة أيام، وقد تؤدي الى هطول امطار غزيرة وتشكل سيول من جراء ذوبان الثلوج.

كما أفادت المصلحة بأنّ هناك احتمالاً بأن يشهد لبنان تساقط لحبات البرد.

وكانت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أفادت بأنّ طقس السبت سيكون غائماً جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار محلية في المناطق الداخلية.



أما الأحد فيكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في الفترة المسائية كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1400 متر في بعض المناطق.